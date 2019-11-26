16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7659
  • 6,3553
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta, göstericilere müdahale eden çevik kuvvet ekipleri Zikar kentinden çıkarıldı

Irak'ta, Zikar Valisi Duheyli, olayların daha fazla büyümemesi için söz konusu birliklerin, Nasıriye kent merkezinden çıkarıldığını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ın Nasıriye kentinde göstericilere sert şekilde müdahale ettiği belirtilen çevik kuvvet ekipleri valinin talimatıyla kent merkezinden çıkarıldı.
 
Zikar Valisi Adil ed-Duheyli, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu birlikler ve protestocular arasında çıkan arbedenin ardından bu kararın alındığını ifade etti.
 
Duheyli, olayların daha fazla büyümemesi için çevik kuvvet birliklerinin, Nasıriye kent merkezinden çıkarıldığını kaydetti.
 
Zikar vilayetinin merkezinde yer alan Nasıriye kentinde 21 Kasım'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilere, güvenlik güçlerinin sert şekilde müdahale ettiği belirtiliyor. Göstericiler, çıkan olaylar sırasında hem valilik hem kaymakamlık binasının bir kısmını ateşe vermişti.
 
Başbakan Adil Abdulmehdi, ülkenin güneyindeki Zikar'daki olayların şiddetlenmesi üzerine "sağlık ve güvenlik" alanı dışındaki tüm devlet kurumlarında resmi tatil ilan etmişti.
 
Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonundan dün yapılan yazılı açıklamada, 21-24 Kasım tarihleri arasında Zikar kentindeki gösterilerde 7 kişinin öldüğü, 131 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
 
Irak'taki gösteriler
 
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
 
Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
 
Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor - 2

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

WhatsApp'a yeni özellik geliyor

WhatsApp'a yeni özellik geliyor

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

Avrupa teröristlerden kurtulmaya çalışıyor! Son çareye başvurdular

Avrupa teröristlerden kurtulmaya çalışıyor! Son çareye başvurdular

İstanbul tehlikede! Son 10 yılın en düşük seviyelerinde

İstanbul tehlikede! Son 10 yılın en düşük seviyelerinde

Rusya'dan gizemli adım! Uzaya fırlattılar

Rusya'dan gizemli adım! Uzaya fırlattılar
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Yapay zeka 400 yıllık tartışmaya son noktayı koydu

Yapay zeka 400 yıllık tartışmaya son noktayı koydu

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA