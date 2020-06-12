Irak'ta, gümrük kapılarının güvenliği Terörle Mücadele Gücü'ne devredildi

AA 12 Haziran 2020 Cuma 17:12 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 17:16

Irak Meclisi Fetih Koalisyonu Milletvekili Muhammed Sahip ed-Darraci, yaptığı yazılı açıklamada, "Başbakan Mustafa Kazımi’nin talimatıyla gümrük kapılarının kontrol ve denetimini bundan sonra Terörle Mücadele Gücü sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

- "GÜMRÜK KAPISI GELİRLERİNİN AZ BİR BÖLÜMÜ HAZİNEYE AKTARILIYOR"



Maliye Komisyonu üyesi Ahmet Saffar da “Irak gümrük kapılarından yüksek gelirler elde edilmesine rağmen bunun çok az bir miktarı devlet hazinesine aktarılıyor. Bu gelirlerin geri kalan büyük kısmında yolsuzluklar yapılıyor." dedi.

Iraklı vekil, gümrüklerden elde edilen yıllık yaklaşık 3 milyar doların sadece 500 milyon dolarının hazineye aktarıldığını savundu.

Irak’ın Suriye ve İran’a açılan gümrük kapılarındaki güvenliğin Sınır Koruma Muhafızları tarafından sağlandığı ancak gelirlerinin önemli bölümünün bazı Şii milis güçlerle siyasi partiler arasında paylaşıldığı biliniyor.