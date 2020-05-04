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Dünya

Irak'ta güvenlik güçlerince kuşatılan DEAŞ'lı teröristler kendilerini patlattı

Irak'ın Enbar vilayetinde güvenlik güçlerince kuşatılan terör örgütü DEAŞ mensubu iki intihar eylemcisinin üzerlerindeki bombayı infilak ettirdiği bildirildi.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:19 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:26
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Enbar'daki Cezire Operasyonları Komutanı Tuğgeneral Kasım Muhammedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar vilayetine bağlı Hadise ilçesinde DEAŞ'lı iki intihar eylemcisinin Haşdi Şabi'ye bağlı Aşiret Güçlerince (Haşd’ül Aşairi) kuşatıldığını belirtti.

Kuşatılan teröristlerin kaçamayacaklarını anlayınca ilçedeki bir camide kendilerini patlattıklarını aktaran Muhammedi, patlamanın şiddetiyle caminin tamamen yıkıldığını söyledi.

Muhammedi, olayda güvenlik güçlerinden veya sivillerden ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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