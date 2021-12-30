Irak'ta hapishane basmaya hazırlanan terör hücresi çökertildi

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:38

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük İstihbarat ve Güvenlik Saha Müdürlüğü birimleri Kerkük'teki Tesfirat Hapishanesi'ne baskın düzenleme hazırlığındaki 4 kişiden oluşan bir terör hücresini çökertti." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu terör hücresine ordu ve polisin koordineli olarak operasyon düzenlediği kaydedilen açıklamada, teröristlerden birinin nöbetçi kuleler hakkında bilgi toplamak için hapishane çevresinde keşif gezisi yaptıklarını itiraf ettiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin güvenlik güçleriyle iş birliği yapan kişiler hakkında DEAŞ terör örgütüne bilgi verdiği, bir diğerinin de çalıntı araçlar için sahte ruhsat ve belge düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yakalanan teröristler arasında daha önce güvenlik ve Peşmerge güçlerine yönelik terör faaliyetlerine katılanlar olduğu bilgisi verildi.

Tesfirat Hapishanesi'nde, 400'den fazlası DEAŞ mensubu 900 mahkum bulunuyor.