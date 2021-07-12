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Dünya

Irak'ta hastanede yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

AA12 Temmuz 2021 Pazartesi 23:12 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 00:54
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Buna göre yangında 41 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, yangının oksijen tüplerinin kötü kullanımından dolayı kaynaklandığı kaydedildi.

Sivil savunma ekipleri yaptığı açıklamada, yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını duyurdu.

Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangında 36 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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