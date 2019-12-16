Komiserlik üyesi Ali Beyyati yaptığı yazılı açıklamada, "Komiserlik, şu ana kadar gösteriye katılanlardan 48'inin kaybolduğu veya kaçırıldığına dair şikayet aldı." ifadesini kullandı.

Aktivist ve göstericilerin kayıplara karışmasını endişelendirici bulduğunu söyleyen Beyyati, çetelerin kadınlar da dahil birçok sivili sistematik olarak hedef aldığını öne sürdü.

Beyyati, kayıplardan ötürü hükümetin sorumlu olduğunu ifade etti, bu konuda ciddi bir soruşturma yürütme, failleri bulma ve mahkemeye sevk etme çağrısında bulundu.

- IRAK'TAKİ HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.