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Irak'ta hükümet ve meclis karşıtı gösteriler başladı

Irak'taki Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr yanlısı yüzlerce kişi başkent Bağdat ve diğer illerde hükümet ile meclisi protesto etti.

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Bağdat'ın yanı sıra Meysan, Babil, Basra, Necef, Kerbela ve Ed-Divaniyye'de toplanan göstericiler, hükümet ile meclisin faaliyetlerini protesto etti.

Göstericiler, üzerinde "Yolsuzluk DEAŞ terörünün başka bir yüzüdür" yazılı dövizler taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösterilerde herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

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