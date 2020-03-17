İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4644
  • EURO
    7,1769
  • ALTIN
    309.376
  • BIST100
    82010.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef valisine verildi
Dünya

Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef valisine verildi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye verdi.

AA17 Mart 2020 Salı 12:03 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:34
ABONE OL

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Salih, Irak Meclisi Milletvekili ve eski Necef Valisi Zurfi'yi Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Salih, Zurfi'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi.

- Eski Necef Valisi Zurfi kimdir?

Meclis'te eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Grup Başkanı olan Zurfi, 2004-2005, 2009-2013 ve son olarak 2013-2015 yıllarında üç dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü. 

Necef doğumlu olan Zurfi'nin Irak'ın yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.

Koronavirüs karantinası için yurtlar hazır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı
BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı

Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı
Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı

Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 00.00 itibarıyla durduruldu

Bizi es geçmeyecek, önümüzdeki süreçte...
Bizi es geçmeyecek, önümüzdeki süreçte...

Bizi es geçmeyecek, önümüzdeki süreçte...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.