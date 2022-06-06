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Dünya

Irak'ta İngiliz vatandaşına 15 yıl hapis

Irak'ta mahkeme tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan İngiliz vatandaşı Jim Fitton hakkında 15 yıl hapis kararı verdi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 13:51 - Güncelleme:
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Uluslararası Bağdat Havalimanında 20 Mart'ta bazı tarihi eserleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları sırada yakalanan Fitton ve Almanya vatandaşı Volker Waldmann'ın yargılandıkları davanın duruşması Bağdat Karh İstinaf Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, 60 yaşındaki Alman vatandaşı Waldmann'ın "delil yetersizliğinden" beraatine hükmederken, 66 yaşındaki İngiliz vatandaşı Fitton hakkında ise" 200 yıllık tarihi eserlerin kaçakçılığını yaptığı" gerekçesiyle 15 yıl hapis kararı verdi.

Waldmann'ın Iraklı avukatı Haydar Esed, mahkeme önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mahkemenin beraat vereceğini bekliyorduk. Mahkemeye, Alman sanığın (Waldmann) suçsuz olduğu ve konuyla ilgili hiçbir art niyet taşımadığı yönündeki delilleri sunduk ve gerekli savunmaları yaptık. Mahkeme de beraat kararını verdi." dedi.

İngiliz vatandaşı Fitton daha önce mahkemedeki ifadesinde "bu eserleri yanına almasının yasalara aykırı bir durum teşkil edeceğini bilmediğini" ileri sürerek, emekli arkeolog olduğunu ve küçük arkeolojik parçalar toplama alışkanlığının bulunduğunu dile getirmişti.

Waldmann ise "söz konusu tarihi eserlerin kendisine ait olmadığını, Fitton'un kendisinden çantasına koymasını istediğini ve bu parçaların tarihi eser niteliğinde olduğundan da haberi olmadığını" söylemişti.

Irak Tarihi Eserler Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre, tarihi eser kaçakçılığının cezası idama kadar gidiyor.

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