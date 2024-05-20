İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2024 Pazartesi / 13 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,206
  • EURO
    35,033
  • ALTIN
    2503.92
  • BIST100
    10736.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta İran Cumhurbaşkanı Reisi için 1 günlük yas ilan edildi
Dünya

Irak'ta İran Cumhurbaşkanı Reisi için 1 günlük yas ilan edildi

Irak'ta hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için 1 günlük yas ilan edildi

IHA20 Mayıs 2024 Pazartesi 17:47 - Güncelleme:
Irak'ta İran Cumhurbaşkanı Reisi için 1 günlük yas ilan edildi
ABONE OL

Irak hükümeti, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için ülke genelinde 1 günlük yas ilan etti.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için İran, Suriye, Lübnan ve Pakistan'ın ardından Irak'ta da yas ilan edildi. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi Irak hükümeti ve halkını derinden üzdüğünü belirtti. El-Avvadi, "Bu zor zamanlarda kardeş İran halkının ve hükümetinin yanında durarak, bu elim acı olayda Irak hükümeti, yarın ülke genelinde bir günlük genel yas ilan etme kararı aldı" dedi.

  • Reisi ölümü
  • Irak yas ilanı
  • İran cumhurbaşkanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.