12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,1968
  • 5,9408
  • 219.452
  • 102.343
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta, İranlıları taşıyan otobüse yapılan saldırı sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde, İranlıları taşıyan bir otobüsü hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Orduya bağlı Salahaddin Operasyon Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin vilayetine bağlı Beled ilçesinde, kabir ziyareti için Irak'a gelen İranlıları taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Salahaddin vilayetinde, Şiilerin kutsal kabul ettiği imamların kabirleri bulunuyor. İranlıları taşıyan otobüsler çoğu zaman terör örgütü DEAŞ militanlarının bombalı ya da intihar eylemcileriyle düzenlediği saldırılara maruz kalıyor.

Apache ve Sikorsky motorları için 517 milyon dolarlık anlaşma

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

Müjdat Gezen hakim karşısında

Müjdat Gezen hakim karşısında

'Yarın görüşeceğiz'

'Yarın görüşeceğiz'

Dünyanın manyetik kutbu değişti

Dünyanın manyetik kutbu değişti

ABD'nin kararının ardından Rusya'da orduya talimat!

ABD'nin kararının ardından Rusya'da orduya talimat!

Milli elektroşok silahı Balkanlar'a açılıyor

Milli elektroşok silahı Balkanlar'a açılıyor

Başkan Erdoğan net konuştu: Münbiç için tarih verdi

Başkan Erdoğan net konuştu: Münbiç için tarih verdi

400 bin lirayı beğenmedi katliam yaptı

400 bin lirayı beğenmedi katliam yaptı
 

POPÜLER HABERLER

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA