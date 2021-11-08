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Dünya

Irak'ta itiraz edilen 4 bin sandıktaki oyların elle sayım işlemi tamamlandı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği (YSK), 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde sonuçlarına itiraz edilen 4 binden fazla seçim sandığındaki oyların elle sayım işleminin sona erdiğini duyurdu.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 22:25 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 22:25
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YSK, itiraz edilen sandıklardaki oyların yeniden elle sayımına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar neticesinde 4 bin 324 sandıktaki oyların elle sayım işleminin tamamlandığı belirtildi.

Sayım işlemine ve sonuçlara ilişkin ayrıntılı bilginin ilgili yargı kurumunun kararları çerçevesinde daha sonra ilan edileceği aktarılırken, net tarih verilmedi.

YSK, siyasi partilerin Musul, Babil ve başkent Bağdat'taki seçim sonuçlarına itiraz ettiği sandıkları 27 Ekim'de yeniden açarak oyların elle sayımına başlamıştı.

Iraklılar erken genel seçimde ülke genelindeki toplam 57 binden fazla sandıkta oy kullanmıştı.

- Seçimden Sadr grubu birinci çıktı

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan seçimleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazandı. Nihai olmayan sonuçlara göre Sadr Grubu 325 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.

Sadr dışındaki Şii siyasetçiler, seçim sonuçlarına itiraz ederek, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor.

- Kesin sonuçlar onaylandıktan sonra 10 gün içinde yeni Meclis toplanacak

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, itiraz edilen sandıkların elle sayım işlemi tamamlanınca kesin sonuçları ilan ederek, sonuçlar onaylanması için Federal Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) gönderilecek.

Kesin seçim sonuçları onaylandıktan sonra 10 gün içinde yeni Meclisin ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçmesi gerekiyor. Meclis daha sonra en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek. Yeni Cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı Başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.

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