Irak'ta kan durmuyor! 2019'dan bu yana 138 kişi öldü

AA 05 Mart 2021 Cuma 19:21 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 19:26

Irak hükümeti, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle 2019'dan bu yana aralıklarla devam eden protestolarda 138 kişinin hayatını kaybettiğini, 720 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hükümete bağlı Şehitler Vakfının Terör Mağdurları ve Askeri Operasyonlar Dairesi Genel Müdürü Tarık el-Mendelavi, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, bugüne kadar Zikar'daki gösterilerde yaşamını yitiren 117 kişinin ailesine 10 milyon Irak dinarı (yaklaşık 7 bin dolar) tazminat ödendiğini belirtti.

Zikar'da 2019'dan bu yana aralıklarla devam eden gösterilerde 138 kişinin öldüğünü, 720 kişinin yaralandığını aktaran Mendelavi, yaralanan 300 kişiye de ayrıca tazminat verildiğini kaydetti.

Mendelavi, son olarak geçen hafta 5 protestocunun öldüğü, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 271 kişinin yaralandığı olayların ardından "Zikar'da sükûnetin hakim olduğunu" ifade etti.

Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin güney kentlerine yayılmıştı. Ülkedeki gösteriler gerilerken, Zikar zaman zaman protestolara sahne oluyor.

Son olarak Zikar'da 22 Şubat'ta işsizlik ve kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle yeniden gösteriler başlamıştı. Zikar Valisi Nazım Waili'nin istifasını isteyen göstericiler, araba lastikleri yakarak yolları trafiğe kapatmış ve valilik binasını taşlamıştı. Gösterilerin beşinci gününde 3 kişinin ölümünün ardından Zikar Valisi Waili istifa etmek zorunda kalmıştı.