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Dünya

Irak'ta katyuşa füzeli saldırı

Irak'ta bir elektrik santraline katyuşa füzesi atıldı. Saldırının, Irak'taki elektrik santrallerine yönelik ilk füze saldırısı olduğu ifade ediliyor.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 07:00 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 07:00
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Irak Elektrik Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki bir elektrik santralinin füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Samarra kentinde bulunan Salahaddin Termik Santralinin, katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu termik santralin kazan bölümünde büyük hasar oluştuğu aktarıldı.

Saldırının, Irak'taki elektrik santrallerine yönelik ilk füze saldırısı olduğu ifade ediliyor.

Salahaddin ile başkent Bağdat'ın kuzeyindeki bölgelere elektrik sağlayacak termik santralın açılışı, geçen hafta Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından gerçekleştirilmişti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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