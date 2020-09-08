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Dünya

Irak'ta koalisyon güçlerine ait tırlara saldırı

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara yapılan 2 ayrı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

IHA08 Eylül 2020 Salı 23:33 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 23:33
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Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan araçları hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Irak’ın güneyindeki Divaniye kentinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı saldırı gerçekleştirildi. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu tıra eşlik eden Irak ordusuna bağlı Acil Müdahale Birliğinden 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Söz konusu saldırıdan kısa süre sonra bir saldırı da başkent Bağdat’ta gerçekleştirildi.

Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın kuzeyindeki el-Nibai bölgesinde koalisyon güçlerine destek sağlan bir tırın geçişi sırasında daha önce yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığı duyuruldu. Açıklamada, tıra eşlik eden Iraklı güvenlik güçleri mensubu 1 kişi ile tır şoförünün yaralandığı aktarıldı.

Irak’ta son aylarda koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan saldırılar artarken, saldırıları hiçbir taraf üstlenmedi.

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