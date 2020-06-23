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Dünya

Irak'ta korkutan açıklama: Salgının önüne geçmek imkansız, kontrolden çıkabilir

Irak'ın Diyala vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Diyala Sağlık Müdürlüğü salgının önüne geçmenin neredeyse imkansız hale geldiğini belirtirken, Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu ülkede salgının kontrolden çıkma aşamasına gelebileceği uyarısında bulundu.

AA23 Haziran 2020 Salı 13:41 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 13:44
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Diyala Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyala vilayetinin çeşitli bölgelerinde son 1 günde 40 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kentte vaka sayısında da artış göründüğü belirtilen açıklamada, salgının önüne geçmenin neredeyse imkansız hale geldiği ifade edildi.

Öte yandan Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Kovid-19 vakalarının giderek arttığı ve kontrolden çıkma aşamasına gelebileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, salgınla daha iyi mücadele için Irak halkının çıkan sağlık talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

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