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Dünya

Irak'ta koronavirüs nedeniyle eğitim kurumları 10 gün tatil edildi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek için eğitime 10 gün ara verildi.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba22:46 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 22:46

Irak hükümetine bağlı Kriz Yönetimi Ağından yapılan yazılı açıklamada, virüs sebebiyle ülke genelindeki üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarının 10 gün tatil edildiği belirtildi.

Ayrıca sinema, kahvehane, eğlence yerleri ve diğer sosyal etkinlik mekanlarının yarından itibaren 7 Mart'a kadar kapatılmasına karar verildi.

Iraklıların Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ve Bahreyn'e gitmesine de yasak gelirken, diplomatik heyetlerin bu yasaktan istisna tutulduğu ifade edildi.

Kriz Yönetimi Ağı kararına göre, Bahreyn ve Kuveyt'ten de Irak'a girişlere izin verilmeyecek.

Irak Sağlık Bakanlığı dün Kerkük'te, bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurmuştu.

Necef kentinde virüs tespit edilen İranlı öğrenci ise ülkesine gönderilmişti.

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