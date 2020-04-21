DHA 21 Nisan 2020 Salı 18:05 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 18:29

Irak’ta koronavirüs (Covid-19) nedeniyle getirilen bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla tekrar başlayan hükümet karşıtı protestolar yeniden alevlendi. Koronavirüs salgınına rağmen başkent Bağdat'ta bulunan Tahrir Meydanı'nda düzenlenen protestolarda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

GEÇEN YILKİ GÖSTERİLERDE 600’DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Irak’ta 1 Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı göstericilerde 600’den fazla eylemci yaşamını yitirmişti. Protestolar sonucunda Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede Ekim ayından bu yana devam eden krize çözüm bulunması amacıyla istifa etmişti.