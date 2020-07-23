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Dünya

Irak'ta Kovid-19 endişesi: Ülkede insani felaket yaşanabilir

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede 'insani felaket' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 23:18 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 23:18
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Komiserlikten yapılan yazılı açıklamada, "ülkedeki sağlık durumunun kötü olması, sağlık altyapısının bulunmaması ve hükümetin hastanelere ve sağlık merkezlerine sunduğu yardımların azlığının" insani bir felakete yol açabileceği belirtildi.

Ülkede şiddetli oksijen eksikliğinin yaşandığı vurgulanan açıklamada, PCR test cihazının yanı sıra koruyucu malzeme ve ilaçların yokluğunun Kovid-19 hastalarının ölümüne neden olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, komiserliğe bağlı ekiplerin, "tıbbi malzemelerin yetersizliğini, virüse yakalanan hastaların karantinaya alınacağı yerleri belirlemekle sorumlu olan makamların bocalaması ve hastanelerin vaka sayılarının artması ihtimaline karşı hazırlanmamasını" yakından takip ettiği ve söz konusu durumun "vatandaşların sağlık haklarının ihlali" olduğuna dikkat çekildi.

Komiserliğin açıklamasında, Sağlık Bakanlığından, insani bir felaketi önlemek amacıyla üzerinde çalışılmış düzgün kararlar alması, Kovid-19'la mücadele için gerçekçi planları uygulaması, sağlık kuruluşlarına destek çabalarını artırması ve virüse yakalanan hastalara yetecek oksijeni temin etmesi çağrısında bulunuldu.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında ülkede şimdiye kadar 102 bin 226 kişi virüse yakalanırken, 4 bin 122 kişi öldü, 69 bin 405 kişi sağlığına kavuştu.

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