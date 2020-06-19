İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 69 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 69 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 69 kişi öldü, 1635 yeni vaka tespit edildi.

AA19 Haziran 2020 Cuma 22:48 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 22:48
ABONE OL

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 69 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 925'e ulaştı.

Ülkede 1635 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 27 bin 352'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 12 bin 205 olduğu bilgisi paylaşıldı.

- SALGINDA ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN 8 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığının yerel medyada yayınlanan salgın durum raporunda şubat ayından itibaren 8 doktorun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve 209'u kadın, 283'ü erkek 592 doktorda virüs tespit edildiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, Bağdat'ta 77, Basra'da18, Babil'de 14 doktorun Kovid-19'a yakalandığı bilgisine yer verildi.

Kahraman Komandolarımız Haftanin'de! MSB yeni görüntüleri paylaştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.