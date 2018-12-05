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Irak’ta kritik bakanlıklarda anlaşma sağlanamadı

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin ekim ayında meclisten geçen yeni kabinesinde 14 bakan yemin ederek görevlerine başlarken 8 kritik koltuk, siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hâlâ sahiplerini bulamadı.

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Başbakan Abdulmehdi, hükümetteki eksik bakanların belirleneceği oturum başlamadan önce meclise gelerek siyasi grup liderleriyle basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre Abdulmehdi, özellikle içişleri ve savunma bakanlıklarına getirilecek isimler konusunda siyasi gruplarla anlaşmaya varamadı. 

Oturumda Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun ile diğer bazı milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan olaydan dolayı oylamaya geçilemedi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, oturuma yarım saat ara verdi.

Abdulmehdi, oturumu beklemeden yanındaki bakan adaylarıyla meclis binasından ayrıldı. Meclis'teki oturum, perşembe gününe ertelendi.

Başbakan Abdulmehdi, dün 8 adayın öz geçmişini meclise göndermişti.

İçişleri Bakanlığı'na eski Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad (Haşdi Şabi gruplarının adayı) aday. Sadr grubu, Feyyad ismine karşı çıkıyor.

 Savunma Bakanlığı içinse eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye koalisyonunun adayı Faysal el-Cerba'nın (Saddam dönemi komutanlarından) adı konuşuluyor. Buna da diğer Sünni gruplar karşı çıkıyor.

Abdulmehdi, Adalet Bakanlığı'na Kürt, Kültür Bakanlığı'na da Hristiyan aday gösterirken, Türkmenlerin kabinede yer almaması dikkati çekiyor.

Genel seçimlerin ardından bağımsız siyasetçi Adil Abdulmehdi, 25 Ekim'de kurduğu 22 üyeli hükümetten ilk etapta 14 bakanın ismini meclise sunarak güvenoyu almıştı. Kalan bakanlıklar ise vekaleten yürütülüyor. 

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