İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2022 Perşembe / 2 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6217
  • EURO
    18,6546
  • ALTIN
    993.57
  • BIST100
    3942.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta kurulacak yeni hükümet ülkeyi bir yıl sonra erken seçime götürecek
Dünya

Irak'ta kurulacak yeni hükümet ülkeyi bir yıl sonra erken seçime götürecek

Irak'ta kurulması beklenen yeni hükümet, ülkede bir yıl sonra erken seçim düzenleyeceğini açıkladı.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
Irak'ta kurulacak yeni hükümet ülkeyi bir yıl sonra erken seçime götürecek
ABONE OL

Hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Şiya es-Sudani, hükümet programını yayımladı.

Buna göre, kurulacak yeni hükümet siyasi partilerin de onayıyla bir yıl sonra ülkeyi erken seçime götürecek; daha önce parlamento tarafından lağvedilen vilayet meclisi seçimlerini de yeniden gerçekleştirecek.

Irak'ta güvenoyu alması beklenen hükümetin programında, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar'dan çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması'nın da uygulanacağı belirtildi.

Tüm gümrük kapısı gelirlerinin merkezi yönetimin denetiminde olacağına yer verilen programa göre Bağdat ile Erbil arasında askıda kalan konularda ise koordinasyon sağlanacak.

Sudani hükümeti ayrıca yolsuzluklarla mücadele konusunda 90 gün içerisinde somut adımlar atacak.

Irak Meclisi 13 Ekim'de Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçmişti. Reşid de Şiilerin başbakan adayı Sudani'ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Başbakan adayının, hükümeti kurma görevini teslim aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde kabinesini oluşturup Meclis onayına sunması gerekiyor.

Yeni kabine için yerel saatle 18.00'de Mecliste güven oylaması yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.