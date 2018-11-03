'Irak'ta masumları işkence ederek öldürenler diğer ülkelere karşı mütevazı olmalı'

Washinhton'da Arap-ABD Politikası Konferası'na konuşmacı olarak katılan Suudi Arabistan eski İstihbarat Şefi Prens Türki Faysal Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında konuştu.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin trajik olduğunu vurgulayan Türki Faysal, suçluların da adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin şahıslara ve olaylara bağlı kalarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

ABD'YE IRAK HATIRLATMASI

Eski İstihbarat Şefi Turki Faysal konuşması sırasında ABD'nin Irak'taki zulümlerine atıfta bulunarak, "Masum insanlara işkence eden, hapse koyan ve binlercesini öldürenlerin diğer ülkelere karşı mütevazı olması gerekir" dedi.

VELİAHT PRENS PR ÇALIŞMALARI İÇİN TURKİ FAYSAL'I SEÇTİ

Turki Faysal'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayete kurban gitmesi ve Suudi Arabistan aleyhindeki haberlerin ayyuka çıkması sonrasında ABD'deki üniversitelerde konuşmaya başlaması, İbn Selman'ın PR çalışmalarına başladığı yönündeki iddiaları da kuvvetlendirdi.

ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Yemen elçici Gerald Feierstein Turki Faysal hakkında yaptığı açıklamada, "Bunu yapmak için Faisal gibi birini göndermek mantıklı. Çok iyi bağlantılı ve saygın biri. Ama dürüst olalım, bu kimsenin fikrini değiştirmeyecek" dedi.

Adını gizleyen diplomatik bir kaynak ise, "Muhammed bin Selman, başka bir Kaşıkçı olayından kaçınmak için Batı'da Turki gibi saygın olan yetkin isimleri göreve çağırıyor" ifadelerine yer verdi.