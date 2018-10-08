Irak'ta meydana gelen patlamalarda 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen patlamalarda biri asker 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
- AA
Bağdat Emniyet Müdürlüğünden Üsteğmen Hatim el-Cabiri'nin, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Bağdat'ın 25 kilometre batısındaki Ebu Garib kasabasında bir güvenlik noktasında bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.
Yine Bağdat'ın güneyindeki Ebu Dişeyr semtinde meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
Benzer şekilde başkentin kuzeyindeki Cukuk bölgesindeki patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Öte yandan Bağdat'ın kuzeyinde toplu taşıma aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.
Cabiri, patlamaların DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini, Irak'ta büyük hezimete uğrayan örgütün bu türden terör olaylarıyla varlığını göstermeye çabaladığını söyledi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkede askeri varlığının sonra erdiğini ilan etse de örgüt özellikle daha önce elinde tuttuğu bölgelerdeki uyuyan hücreleri vasıtasıyla ara ara saldırılarını sürdürüyor.
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