Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta meydana gelen patlamalarda 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen patlamalarda biri asker 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bağdat Emniyet Müdürlüğünden Üsteğmen Hatim el-Cabiri'nin, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Bağdat'ın 25 kilometre batısındaki Ebu Garib kasabasında bir güvenlik noktasında bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Yine Bağdat'ın güneyindeki Ebu Dişeyr semtinde meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Benzer şekilde başkentin kuzeyindeki Cukuk bölgesindeki patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Öte yandan Bağdat'ın kuzeyinde toplu taşıma aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

Cabiri, patlamaların DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini, Irak'ta büyük hezimete uğrayan örgütün bu türden terör olaylarıyla varlığını göstermeye çabaladığını söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkede askeri varlığının sonra erdiğini ilan etse de örgüt özellikle daha önce elinde tuttuğu bölgelerdeki uyuyan hücreleri vasıtasıyla ara ara saldırılarını sürdürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın öldürüldüğünü iddia etti

Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı´nın öldürüldüğünü iddia etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA