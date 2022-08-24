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Dünya

Irak'ta narkotik operasyonu: 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği açıklandı.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kerkük polisinin kentin kuzeyinde bir gıda deposuna baskın düzenlediğini söyledi.

Narkotik ekipleri tarafından yapılan baskında 95 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Nuri, son 24 saatte düzenlenen baskınlarda Kerkük'te 100 milyonun üzerinde uyuşturucu hap yakalandığını aktardı.

Nuri, "Kerkük'te son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Kentte uyuşturucu kaçakçılığı her geçen gün artmakta. Buna engel olmak için tüm olanaklarımızı seferber etmiş durumdayız." dedi.

Yüklü miktardaki uyuşturucunun ele geçirilmeden önce Kerkük ve diğer kentlerde piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı bilgisini paylaşan Nuri, baskınların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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