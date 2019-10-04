Irak’ta neler oluyor?

Irak’ta başkent Bağdat başta olmak üzere pek çok kentte Mısır’daki Sisi rejimi karşıtı gösterilerden ilham alarak başlayan, yolsuzluk ve kamu hizmetlerine erişimin kısıtlanmasına yönelik isyan üçüncü gününde de devam ediyor. İlk iki günde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalara sahne olan eylemlerde dün Bağdat merkezi hükümeti devreye girdi. Başkent ve 3 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, göstericilerin bir araya geldiği sosyal medya platformlarına erişimi engellemek adına internet erişimine kısıtlama getirildi. Gösterilerde ölü sayısının 19’a yükseldiği kaydedildi.

‘KONTROL KAYBEDİLDİ’

Zikar vilayetinde kaymakamlık, belediye ve mühendislik binaları gibi kamu kurumlarının ateşe verildiği geceden sonra merkezi hükümet isyana karşı sert önlemleri devreye soktu. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat’ta sabah 05.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı talimatı verdiğini belirtti. Bağdat’tan sonra gösterilerin yoğun olduğu Zikar, Meysan ve Babil kentlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Reuters’a konuşan bir polis yetkilisi Zikar’da ‘kontrolün kaybedildiğini’ belirterek orduyu devreye sokmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hükümet ayrıca, eylemcilerin haberleşme kanallarını engellemek adına interneti kesti. Yasaklara rağmen göstericiler sokağa çıkarken, Bağdat’taki Tahrir Meydanı ve çevresinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. İran ise tedbir olarak Irak sınırını kapattı.

ABD demokrasiyi hatırladı

Bağdat merkezli protestoların ardından tepkisi merakla beklenen Pentagon, göstericilerin yanında saf tuttu. ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Irak’taki hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan polis şiddetini eleştirdi. Koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins ‘protesto açıklaması’ notuyla Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Birleşik Görev Gücü, tüm taraflara gerginliği düşürme çağrısı yapıyor. Irak güvenlik güçleri ve sivillerden yaşamını yitiren ve yaralananların olması kaygı vericidir. Barışçıl halk gösterilerinin tüm demokrasilerin temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Şiddete yer yok” ifadelerini kullandı.

Zamanlaması manidar!

Mısır’daki Sisi rejimi karşıtı gösterilerden ilham alarak 1 Ekim itibariyle başkent Bağdat başta olmak üzere pek çok şehirde sokaklara dökülen Iraklıların yolsuzluk isyanı öncesi, ülke dış politikada İran ve Suriye’ye daha fazla yaklaşmıştı. Genel seçimlerden önce Suudi Arabistan’a giderek destek arayan ve sandıktan birinci çıkan ittifakın önderi olan Şii lider Mukteda es Sadr, son Aşura anması için İran’a gitmişti. Tahran ile arası iyi olmadığı bilinen Sadr, burada İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile bir araya gelmişti. Tahran destekli Haşdi Şabi milislerini lağvetmeyi vadeden Sadr’ın desteklediği Başbakan Abdulmehdi, İsrail’in Haşdi Şabi’ye drone’lu saldırıları sonrası bu projesini rafa kaldırmıştı. Böylece İran, Lübnan’da Hizbullah ile elde ettiği zaferinin bir benzerini Irak’ta da kazandı. Hafta başında ise 5 yıl sonra Suriye-Irak sınırındaki Kaim Kapısı yeniden açılmıştı. Kapı sayesinde İran’ın Irak üzerinden Suriye ve oradan da Akdeniz’e açılan Şii Koridoru projesi önünde fiilen hiçbir engel kalmamıştı.