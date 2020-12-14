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Dünya

Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma: Bir Peşmerge öldü, üç terörist ağır yaralı

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada bir Peşmerge öldü, üç terörist ağır yaralandı.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 07:33 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 07:33
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Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı, olayda 3 teröristin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan bölgedeki kaynaklara göre Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.

Kaynaklar, Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan PKK aracına ateş açıldığı ve bunun sonucunda 3 teröristin ağır yaralandığını kaydediyor.

BİR PEŞMERGE HAYATINI KAYBETTİ

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.

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