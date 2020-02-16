Irak'ta petrol şirketine düzenlenen saldırıda iki Çin vatandaşı yaralandı

16 Şubat 2020 Pazar13:27 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 13:27

Irak hükümetine bağlı Meysan Petrol Şirketi Müdürü Halid Vahim, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, Meysan vilayetinde PetroChina tarafından işletilen Hayfaya Petrol Kuyusu'nda çalışan Çinli personele yönelik silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Saldırıda iki Çin vatandaşının yaralandığını söyleyen Vahim, yaralıların, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin olmadığını belirtti.

Çin'e ait PetroChina şirketi, 2009'dan bu yana Meysan'daki 4 kuyuda petrol çıkarma ve işleme faaliyetlerine devam ediyor.