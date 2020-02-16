İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta petrol şirketine düzenlenen saldırıda iki Çin vatandaşı yaralandı
Dünya

Irak'ta petrol şirketine düzenlenen saldırıda iki Çin vatandaşı yaralandı

Irak'ta Çin'e ait 'PetroChina' petrol şirketine düzenlenen silahlı saldırıda iki Çinli personel yaralandı.

16 Şubat 2020 Pazar13:27 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 13:27

Irak hükümetine bağlı Meysan Petrol Şirketi Müdürü Halid Vahim, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, Meysan vilayetinde PetroChina tarafından işletilen Hayfaya Petrol Kuyusu'nda çalışan Çinli personele yönelik silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Saldırıda iki Çin vatandaşının yaralandığını söyleyen Vahim, yaralıların, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin olmadığını belirtti.

Çin'e ait PetroChina şirketi, 2009'dan bu yana Meysan'daki 4 kuyuda petrol çıkarma ve işleme faaliyetlerine devam ediyor.  

Pakistanlı imam, cuma namazını Başkan Erdoğan'ın kıldırmasını istedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Moskova ile makas açılıyor
Moskova ile makas açılıyor

Moskova ile makas açılıyor

Tarihte bir ilk! Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı
Tarihte bir ilk! Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

Tarihte bir ilk! Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı
Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı

Türkiye'de bir ilk: Milli radarda sona yaklaşıldı

Kadir Şeker davasında flaş gelişme
Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.