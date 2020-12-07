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Dünya

Irak'ta protestocular parti binalarını ateşe verdi

Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle başlayan gösterilerde, protestocuların siyasi parti binalarını ateşe verdiği belirtildi.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 17:16 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:18
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, Süleymaniye'nin Seyitsadık ilçesindeki protestolar sırasında parti binaları ateşe verildi.

Protestolarda ilçedeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisi'ne (Yekgirtu) ait parti binalarının zarar gördüğü ve binaların bir kısmının ateşe verildiği kaydedildi.

- KDP BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞAN PROTESTOCULARA ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

Öte yandan KDP binasına girmeye çalışan protestoculara ateş açıldığı ve ilk belirlemelere göre 2 göstericinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralı göstericilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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