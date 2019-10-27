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Irak’ta protestoculara ‘provokasyon’ uyarısı

Irak’ta hükümet karşıtı gösterilerde son iki günde ölenlerin sayısı 63 oldu. Ortak Operasyonlar Komutanlığı, göstericilerin arasına karışan provokatörler olduğuna dikkati çekti.

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Irak'ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı gösterilerde bilanço yükseliyor. Başkent Bağdat ve ülkenin çoğunluğu Şiilerin oluşturduğu güney illerinde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu son iki günde ölü sayısı 63’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 2 bin 592’ye ulaştı. Bir grup ise protestosunu Tahrir Meydanı’nda kurdukları çadırlarda oturma eylemi yaparak sürdürüyor. Oturma eyleminin Irak’ın orta ve güneyindeki kentlerde de başlayacağı öğrenildi. 

CUMA YENİDEN ŞİDDETLENDİ 

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim´de başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde şu ana kadar 149 kişi hayatını kaybetti. Bağdat hükümeti, tansiyonu düşürmek için bir dizi reform paketi açıkladı. Reform paketinin açıklanmasının ardından iki haftalığına yatışan gösteriler, Cuma günü yeniden tekrar şiddetlenmişti. 

VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ   

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ülkede yaşanan protestolarda tahribat yapanlarla Terörle Mücadele Yasası çerçevesinde sıkı bir şekilde ilgilenileceğini açıkladı. Savunma Bakanlığı’na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşın güvenliğiyle oynanmaması uyarısında bulundu. Açıklamada, gösterilere karışmış bazı kişilerin halkı öldürmek, yaralamak, kamu ve özel malları yakmak ve yağmalamak gibi hiçbir vicdana sığmayacak şekilde davranışlarla gösterileri istismar ettiğine dikkat çekildi. 

BU KİŞİLERİ ARANIZA ALMAYIN 

Açıklamada, “Göstericilere bu kişileri aralarına almamaları ve haklarında şikayette bulunmaları çağrısında bulunuyoruz”ifadesi kullanıldı. 

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