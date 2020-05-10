İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirildi
Dünya

Irak'ta Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirildi

Irak yönetimi, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 22:17 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 22:17
ABONE OL

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan kriz masasınca salgın nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca 3 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı.

Karara göre, normal günlerdeki sokağa çıkma yasağı saati de 17.00-05.00 arasında uygulanacak.

Irak’ta, söz konusu salgından dolayı daha önce alınan sokağa çıkma yasağı, 19.00-06.00 saatleri arasında uygulanıyordu.

Irak’ta şu ana kadar 2 bin 767 kişi Kovid-19’a yakalanırken, salgın nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti.

MSB'den duygulandıran Anneler Günü paylaşımı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.