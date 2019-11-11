21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7762
  • 6,3778
  • 272.103
  • 103089
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta Sadr grubundan Başbakan Abdulmehdi hakkında gensoru hazırlığı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, Başbakan Adil Abdulmehdi hakkında mecliste gensoru önergesi vermeye hazırlanıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu Sözcüsü Hamdallah Rikabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Koalisyon olarak, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yasalara ve meclis iç tüzüğüne uygun olarak düşürülmesi sürecini sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
 
Abdulmehdi hakkında gensoru önergesi için imza topladıklarını belirten Rikabi, göstericilerin haklarını müdafaa edeceklerini ve ulusal prensiplerden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
 
Irak'taki kanlı gösteriler
 
Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.
 
Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
 
Başbakan Abdulmehdi, güvenlik güçlerine protestoculara karşı aşırı şiddet kullanma talimatı vermekle suçlanıyor.
 
Sadr, hükümetten desteğini çekmişti
 
Irak'ta hükümetin önemli ortaklarından Mukteda es-Sadr, kitlesel protestolar üzerine Abdulmehdi hükümetinden desteğini çektiğini belirterek, Başbakan'a istifa çağrısında bulunmuştu.
 
Sadr ayrıca, meclisin Abdulmehdi'den güvenoyunu çekmesi için Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri'ye iş birliği çağrısı yapmıştı.
 
Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli Irak Meclisinde 54 milletvekiliyle en büyük grubu oluşturuyor.

Vicdansızlığın böylesi! Kaldırım kenarına bırakmışlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

Rekora koşuyor: 1 saatte 14 milyar dolar satış yapıldı

Rekora koşuyor: 1 saatte 14 milyar dolar satış yapıldı

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Hayvanların ürkütücü anları

Hayvanların ürkütücü anları

9 yıllık sır cinayette beraat kararı verilmişti! Gerekçesi açıklandı

9 yıllık sır cinayette beraat kararı verilmişti! Gerekçesi açıklandı
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Türkiye için tarihi gün: İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti

Türkiye için tarihi gün: İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti

Muhteşem fotoğraflar çekmek için küçük hileler

Muhteşem fotoğraflar çekmek için küçük hileler

Plastik şişelerden köy kurdu!

Plastik şişelerden köy kurdu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA