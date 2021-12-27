Irak'ta seçim sonuçlarına itiraz eden göstericiler Yeşil Bölge'ye girişleri kapattı

AA 27 Aralık 2021 Pazartesi 12:06 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 12:06

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şii Fetih Koalisyonu ile Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantılarına bağlı yüzlerce gösterici, Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararı öncesi harekete geçti.



Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye ilerleyen kalabalık, bölgeye giriş-çıkışları engelledi.



Göstericilerin bölgeye baskın yapma ihtimaline karşı, Yeşil Bölge'nin girişlerine asker takviyesi gerçekleştirildi.



Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin bugün ilerleyen saatlerde toplanarak, seçim sonuçlarının iptali için yapılan itirazı değerlendirmesi bekleniyor. Mahkemenin vereceği karar nihai olup, temyiz yolu bulunmuyor.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde büyük kan kaybeden İran'a yakın Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantıları seçim sonuçlarına itiraz ediyor.

