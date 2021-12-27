İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2021 Pazartesi / 23 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,3344
  • EURO
    12,8457
  • ALTIN
    658.216
  • BIST100
    1920.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta seçim sonuçlarına itiraz eden göstericiler Yeşil Bölge'ye girişleri kapattı
Dünya

Irak'ta seçim sonuçlarına itiraz eden göstericiler Yeşil Bölge'ye girişleri kapattı

Irak'ta seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi, sonuçların iptali için yapılan başvuruya ilişkin yargı kararının açıklanması öncesinde başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin girişlerini kapattı.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 12:06 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 12:06
ABONE OL

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şii Fetih Koalisyonu ile Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantılarına bağlı yüzlerce gösterici, Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararı öncesi harekete geçti.

Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye ilerleyen kalabalık, bölgeye giriş-çıkışları engelledi.

Göstericilerin bölgeye baskın yapma ihtimaline karşı, Yeşil Bölge'nin girişlerine asker takviyesi gerçekleştirildi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin bugün ilerleyen saatlerde toplanarak, seçim sonuçlarının iptali için yapılan itirazı değerlendirmesi bekleniyor. Mahkemenin vereceği karar nihai olup, temyiz yolu bulunmuyor.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde büyük kan kaybeden İran'a yakın Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantıları seçim sonuçlarına itiraz ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.