İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2021 Pazartesi / 9 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2786
  • EURO
    16,1038
  • ALTIN
    818.978
  • BIST100
    2096.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davası 22 Aralık'a erteledi
Dünya

Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davası 22 Aralık'a erteledi

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, genel seçim sonuçlarının iptali için açılan davayı 9 gün sonraya bıraktı.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 13:33 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 13:33
ABONE OL

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, seçim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirileceği dava 22 Aralık'a ertelendi.

İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçim sonuçlarının iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkemeye başvurmuştu. Mahkemenin, iptal davasının 13 Aralık'ta görülmesine karar verdiği bildirilmişti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Fetih Koalisyonu sadece 17 sandalye kazanabilmişti. Söz konusu koalisyon geçen dönemde Mecliste ikinci parti olarak 47 sandalyeye sahipti.

Seçimde yenilgiye uğrayan Şii grup, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ediyor.

  • Irak Yüksek Federal Mahkemesi
  • ırak
  • ırak seçimleri

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.