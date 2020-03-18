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Dünya

Irak'ta 5 Şii siyasi blok, ''Zurfi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesini'' reddediyor

Irak'ta Şii 5 siyasi blok, yeni hükümetin kurulma görevinin eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye verilmesini kabul etmediklerini açıkladı.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 13:17 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 13:20
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Kanun Devleti Koalisyonu (26 milletvekili), Fetih Koalisyonu (48 milletvekili), Ulusal İttifak (18 milletvekili) ve Ulusal Hareket (8 milletvekili) yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın meclisteki en büyük blokun adayını görevlendirmemekle ihlalde bulunduğunu savundu.

İlgili blokların çoğunun onayı olmadan bir aday belirlenmesinin Anayasa ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu görevlendirmenin hiçbir şekilde kabul edilmediği belirtildi.

Açıklamada, bu kararı engellemek için her türlü yönteme yasal ve siyasi çerçevede başvurulacağı kaydedildi.

Ulusal Hikmet Akımı (19 milletvekili) da yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ta Anayasa ve siyasi sürecin dayandığı temel yapılara saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Zurfi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sürecinde siyasi güçlerin çoğunluğunun gözardı edildiği savunuldu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini dün eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye vermişti. Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.

Kesik kol soruşturması sürüyor

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