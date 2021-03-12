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Dünya

Irak'ta silahlı kişiler aynı aileden 7 kişiyi öldürdü

Irak'ta bir eve kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce baskın düzenlendi. Yaşanan olay sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

AA12 Mart 2021 Cuma 17:39 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 17:39
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Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Salahaddin vilayetinin Ed-Dur ilçesinde asker üniforması giyen kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, bir eve baskın düzenledi.

Saldırganlar evde bulunan aynı aileden 2'si kadın 7 kişiyi vurarak öldürdü. Silahlı grup baskının ardından kaçtı.

Olay üzerine üst düzey emniyet yetkililerinin bölgeye geldiği ve soruşturma açıldığı kaydedildi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı ancak şüphelerin terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

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