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Dünya

Irak'ta Sistani'ye bağlı 4 silahlı grup Başbakanlığa bağlandı

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'ye bağlı dört silahlı yapı, çatısı altında bulundukları Haşdi Şabi'den ayrılarak, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanlığına bağlandı.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:49
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İstifasının ardından yeni hükümet henüz kurulmadığı için bazı görevlerine devam eden Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından alınan resmi karar basına sızdı.

Abdulmehdi’nin, 19 Nisan'da Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad’a gönderdiği imzalı yazıda, Sistani'ye bağlı "İmam Ali Tugayları, Esnar el-Merceiye, Savaşçı Abbas Tugayı ve Savaşçı Ali el-Ekber Tugayı"nın Haşdi Şabi bünyesinden ayrılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Karar uyarınca bu silahlı grupların, Başbakan ve Silahlı Kuvvetlere bağlandığı kaydedildi.

Söz konusu grupların, Haşdi Şabi Başkan Yardımcılığına getirilen Hizbullah yanlısı Ebu Fedek’e karşı olduğu biliniyordu. Abdulmehdi’nin aldığı kararın arkasında da bu anlaşmazlığın yattığı ifade ediliyor.

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