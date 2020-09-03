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Dünya

Irak'ta son 24 saatte 74 koronavirüs kaynaklı ölüm

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 74 kişi öldü.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 18:02
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Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 7 bin 275'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 74 kişinin yaşamını yitirdiği ve ülke genelinde 4 bin 755 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 275'e, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 3 bin 552 artarak, 187 bin 757'e ulaştığını açıkladı.

Salgının başından bugüne en yüksek vaka sayısının tespit edildiği ülkede böylece vaka sayısı 247 bin 39'a ulaşmış oldu.

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