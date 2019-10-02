Irak'ta geriim artıyor! İnternet erişimi kesildi Irak'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi. Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.