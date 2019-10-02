Irak'ta geriim artıyor! İnternet erişimi kesildi
Irak'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi. Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.
- AA
Irak'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.
Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya erişim engeli getirilmişti.
Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.
Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
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