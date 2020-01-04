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Dünya

Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile diğer 8 kişi için 3 günlük yas ilan etti.

04.01.2020  21:42 - Güncelleme: 04.01.2020  21:42

Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Adil Abdulmehdi, şehitler için bugünden itibaren üç günlük yas ilan etti." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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