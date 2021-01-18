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Dünya

Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 1 ölü

Irak'ın Salahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir polis hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 14:34 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:34
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Irak Federal Polis gücünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ'lı teröristler, Salahaddin'in güneyindeki Yetrib kasabası yakınlarında bir eve silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda evde misafir olarak bulunan bir polis memuru öldü, hane halkından iki kişi de yaralandı.

Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor

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