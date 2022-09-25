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Dünya

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Irak'ın Kerkük ve Diyala kentleri arasında varlık gösteren terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonda teröristlerce kullanılan 3 sığınağın imha edildiği bildirildi.

AA25 Eylül 2022 Pazar 20:21 - Güncelleme:
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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük-Diyala arasındaki dağlık Hamrin bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Irak hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda teröristlere ait 3 sığınağın imha edildiği, çok sayıda yaşam malzemesi ve silah ele geçirildiği kaydedildi.

Teröristlerin bu bölgeden güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarat alındığına işaret edilen açıklamada operasyonun genişletilerek süreceği vurgulandı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 5 yıla yakın zaman geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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