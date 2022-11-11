Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 terörist öldürüldü

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a hava operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Teröristlerin sığınaklarının daha önce tespit edildiği aktarılan açıklamada, operasyon sonucu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.



