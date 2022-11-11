İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2022 Pazar / 19 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5571
  • EURO
    19,2438
  • ALTIN
    1054.17
  • BIST100
    4455.53
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 terörist öldürüldü
Dünya

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 terörist öldürüldü

Irak'ın Salahaddin kentinin güneyinde Irak Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 terör örgütü DEAŞ militanı öldürüldü.

AA11 Kasım 2022 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 terörist öldürüldü
ABONE OL

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a hava operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Teröristlerin sığınaklarının daha önce tespit edildiği aktarılan açıklamada, operasyon sonucu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

  • Salahaddin
  • ırak
  • terör örgütü DEAŞ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.