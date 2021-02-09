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Dünya

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın son kalıntılarına darbe

Irak'ın Kerkük, Musul ve Salahaddin kentlerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

AA09 Şubat 2021 Salı 16:31 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 16:31
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Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri üç kentte eş zamanlı terör operasyonları gerçekleştirdi.

Operasyonlar sonucu Musul'da 17, Salahaddin'de 2, Kerkük'te 1 kişi yakalandı. Tamamı DEAŞ mensubu olduğu belirtilen zanlıların, mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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