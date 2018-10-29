Irak'ta trafik kazası: 11 ölü, 19 yaralı

Vasıt Vilayeti Sağlık Operasyonları Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bedre ile Kut beldeleri arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında 10 İran vatandaşı ile Iraklı bir şoförün öldüğü, tamamı İranlı 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca cenazelerin adli tıp merkezine nakledildiği, yaralıların ise ilk tedavilerinin ardından ülkelerine gönderildiği kaydedildi. İranlıların hangi amaçla ülkede bulunduklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.