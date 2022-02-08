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Dünya

Irak'ta turist kafilesine bombalı saldırı: 4 ölü

Irak'ta turist kafilesini korumakla görevli askeri araca bombalı saldırı düzenlendi. Turistler, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

IHA8 Şubat 2022 Salı 16:40 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 16:42
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Irak'ın başkenti Bağdat'a sınır olan Anbar vilayetinde Kuveyt uyruklu turistleri korumakla görevli askeri aracı hedef alan patlamada, 3 asker ve 1 rehberin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Irak medyası tarafından, ülkenin batısında yer alan Anbar vilayetine balık avlamaya giden bir grup Kuveytli turisti korumakla görevli güvenlik güçlerinin aracının yol kenarına döşenmiş bombalı saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Anbar vilayetindeki Rava çöllerinde meydana geldiği belirtilen patlamanın ardından 3 asker ve 1 rehberin hayatını kaybettiği açıklandı.

Patlamada Kuveytli turistlerin kurtulduğu kaydedilirken söz konusu bölgede savaştan kalma patlayıcıların bulunduğu belirtildi.

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