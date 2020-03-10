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Dünya

Irak'ta yeni tip koronavirüs vakası sayısı 71'e yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 71'e yükseldiği bildirildi.

AA10 Mart 2020 Salı 22:34 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 22:34
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Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, yaptığı basın açıklamasında, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 71’e yükseldiğini belirtti.

Allavi, Fransa, İtalya ve İngiltere’ye nazaran virüsle mücadelede başarılı olduklarını savunarak, Çin’den de bu konuda destek aldıklarını ifade etti.

Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7, vaka sayısı da 62 olarak açıklanmıştı.

Bağdat yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca, resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.

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