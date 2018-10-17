Irak'ta yerel seçimler vaktinde yapılamayacak

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eylül 2017'de gerçekleştirilmesi gerekirken meclis kararıyla 2018'e bırakılan yerel seçimlerin yine vaktinde yapılamayacağı ifade edildi.

Açıklamada, ertelenen seçimlerin bu yıl 22 Aralık'ta yapılması gerektiği, ancak mevcut hükümetin komisyonun faaliyetlerini askıya alması ve yeni hükümetin de kurulamaması nedeniyle seçim çalışmalarına hâlâ başlanamadığı belirtildi.

Seçim çalışmaları için en az 6 aya ihtiyaç olduğu kaydedilen açıklamada, bu nedenle seçimlerin belirlenen tarihte yapılamayacağı ifade edildi.

Irak'ta 19 vilayetteki il meclisleri ve ardından valilerin belirlenmesi için Eylül 2017'de yerel seçim yapılacağı duyurulmuştu. Ancak Irak Meclisi, 7 Ağustos 2017'deki oturumunda, yerel seçimlerin 2018'e ertelenmesine karar vermişti.

Irak'ta 12 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimlerin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen yeni hükümet hâlâ kurulamadı.