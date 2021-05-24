AA 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:44 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:09

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, dün akşam yaptığı televizyon konuşmasında, 2003 yılından bu yana yolsuzluk kapsamında yurt dışına yaklaşık 150 milyar dolar değerinde mal kaçırıldığına dair veriler olduğunu duyurdu.

Söz konusu miktarın ülkeyi daha iyi yerlere taşıyabilecek kapasitede olduğunu ifade eden Salih, bu kapsamda "yolsuzlukla kazanılan gelirlerin geri alınması yasa tasarısı" hazırlandığını ve parlamentoya sunulduğunu aktardı.

Salih, tasarının, yurt dışına kaçırılan malların geri alınması, yolsuzluk yapanların adalet önüne çıkarılmasını, yargılanmasını ayrıca bu konuda gerekli ülkeler ve kurumlarla uluslararası iş birliği ve anlaşmalar yapılmasını öngördüğünü ekledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca yolsuzluğun önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin de alınmasını içeren tasarının parlamentoda onaylanmasını temenni ettiğini belirtti.

Söz konusu tasarının parlamentoda 29 Mayıs'ta görüşülmesi bekleniyor.

Uluslararası verilere göre, dünyada en çok yolsuzluk yapılan ülkeler arasında yer alan Irak'ta yolsuzlukla mücadele 2019 yılından bu yana aralıklarla devam eden protestolarda eylemcilerin baş talepleri arasında yer alıyor.

Ülkede zaman zaman aralarında bakanlar, valiler, genel müdürlerin de olduğu önde gelen isimler hakkında yolsuzluk suçundan mallarına el koyma ve yakalama kararları çıkıyor.