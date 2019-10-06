Irak’ta yüksek tansiyon

Irak'ta ‘yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu’ nedeniyle başlayan gösterilerde ölünlerin yasısı 100’e yükseldi. 3 bin 978 kişi de yaralandı. Başbakan Adil Abdülmehdi göstericilerin taleplerini yerine getirmek için bir komisyon kuracağını açıkladı. Ancak göstericiler polisin sert müdahalesi ve ölümler nedeniyle Abdülmehdi’nin istifasını istedi.

KESKİN NİŞANCI İDDİASI

Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette 1 Ekim’den beri düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 100’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 3 bin 978 olduğunu açıkladı.Yetkili, insanların yaralıları, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediğini, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini söyledi. Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinden de kişiler bulunuyor. Kamu hizmetlerinde iyileşme ve istihdam gibi taleplerle başlayan gösterilerde polisin sert müdahalesi ve can kayıpları nedeniyle protestocular taleplerinin çıtasını yükselterek başbakanın istifasını istedi. Göstericiler, can kayıplarına ilişkin, hükümet güçlerini gerçek mermi kullanmakla suçlarken hükümet güçleri meçhul nişancıların hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını iddia ediyor.

KOMİSYON KURULACAK

Başbakan Adil Abdulmehdi göstericilerin taleplerini yerine getirmek için mercinin istediği bağımsız komisyonu kuracağını bildirdi. Abdülmehdi’nin açıklamalarının ardından dün hükümet göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.